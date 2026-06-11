В Новосибирске иностранец пытался тайно вывезти 2,8 миллиона рублей через Толмачёво

В Новосибирской области перед судом предстанет 33-летний гражданин иностранного государства, обвиняемый в контрабанде наличных денег в крупном размере. Уголовное дело по первой части статьи 200.1 УК РФ уже направлено в Обской городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствием установлено, что в апреле 2026 года фигурант намеревался вылететь за границу из аэропорта Толмачёво. При прохождении зоны таможенного контроля он не стал декларировать имеющуюся при себе сумму, которая превышала эквивалент десяти тысяч долларов. Именно столько денежных средств можно вывезти из России, не декларируя.

Однако в ручной клади пассажира сотрудники таможни обнаружили 2,8 миллиона рублей в российской валюте. Теперь иностранца ждёт судебное разбирательство.