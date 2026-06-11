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общество

В Новосибирске перед Днем России наградили больше 70 жителей региона

Фото: Сиб.фм / Заксобрание НСО
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Накануне Дня России в Новосибирской области прошла церемония вручения государственных наград. Орденами, медалями и почетными знаками отметили больше 70 жителей региона.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и губернатор Андрей Травников.

Орден Дружбы получил директор птицефабрики «Октябрьская» и депутат регионального парламента Олег Подойма. Он заявил, что считает награду заслугой всего коллектива предприятия, которым руководит больше 30 лет.

Депутат Павел Кива получил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». По его словам, он просто помогал бойцам так же, как и многие жители страны.

Андрей Шимкив во время церемонии поблагодарил всех награжденных. Он отметил, что людей разных поколений объединяет любовь к Родине, своей профессии и Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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