В Новосибирске продавцы сетевых магазинов работают стоя по 12 часов

При этом сами продавцы не считают целесообразным бороться за свои права. Стабильность, хоть и не здоровая, для них куда важней.

Юрист Ольга Сарник выступила в защиту продавцов супермаркета «Ярче», которые вынуждены работать по 12 часов стоя. Полученные от надзорных ведомств ответы шокировали правозащитницу, а позиция самих продавцов вызывает недоумение. Они, хоть и ворчат, реально бороться за свои права не готовы.

Ольга Сарник беседовала с продавцом из «Ярче» и была поражена условиями труда в этой сети. Двенадцать часов из тринадцати, по словам работницы, проходят без возможности присесть, так как в торговых залах нет стульев. Чтобы выяснить законность таких условий, юрист написала жалобы в трудовую инспекцию, прокуратуру и Роспотребнадзор, а затем поделилась с Сиб.фм полученным ответами.

Роспотребнадзор ответил, что в обращении отсутствуют факты нарушения законодательства, поэтому у них нет оснований для принятия мер. Прокуратура переслала жалобу в трудовую инспекцию, которая, проведя расследование, установила, что в Новосибирской области нет представительств ООО «Камелот-А», владеющего брендом «Ярче». Это означало, что проверять было некого, несмотря на наличие 235 супермаркетов «Ярче» в регионе.

Сарник была поражена такой ситуацией:

«Фактически в Новосибирской области есть магазины «Ярче», но формально их нет. Как томская трудовая инспекция будет проверять новосибирские супермаркеты — совершенно непонятно», — отметила юрист.

Интересно, что женщина, в защиту которой были направлены жалобы, вполне довольна своей работой.

«Смена составляет 13 часов, у нас два перерыва по 30 минут. Да, стоять по 12 часов тяжело, но зарплата составляет не менее 60 тысяч в месяц. При графике два через два или три через три — это хорошие деньги», — рассказала она.

Другие продавцы, опрошенные журналистом Сиб.фм, также не жаловались на условия труда. В нескольких супермаркетах «Ярче» сотрудники отметили, что их устраивает работа, несмотря на отсутствие стульев. Журналист провел аналогичный опрос в конкурирующих магазинах, таких как «Монетка», и «Магнит», и выяснил, что только в «Ярче» нет стульев на кассах, в то время как в других сетях они имеются.

Стоит отметить, что отсутствие мест для сидения затрагивает не только «Ярче», но и работников других популярных торговых сетей.

— Я работала в «Золотом Яблоке» несколько лет назад. Наряду с приятными «плюшками» типа служебного такси, и обеда за счет работодателя, были и негативные стороны. В течение смены (12-13 часов) нельзя было пользоваться смартфонами, сидеть (не считая обеденных перерыва), облокачиваться на что-то в зале. За этим внимательно следили. Физически это очень тяжело, получив необходимый опыт я сменила работу. Об этом ни разу не пожалела, — говорит жительница Новосибирска Александра.

Опрошенные Сиб.фм врачи уверяют, что работа стоя по 12 часов несколько раз в неделю может нанести серьезный вред здоровью. Каждая такая смена создает нагрузку на вены и может привести к варикозным заболеваниям. Кроме того, длительное стояние негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате и сердечно-сосудистой системе. Врачи рекомендуют делать небольшую гимнастику в перерывах и носить компрессионное белье для снижения нагрузки на ноги.