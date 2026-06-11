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общество

В Новосибирске собрали полторы тысячи участников форума о патриотизме

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
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В Новосибирске проходит межрегиональный форум «Сибирь – территория мужества». Мероприятие организовали перед Днем России. В этом году форум проводят уже в четвертый раз.

Участников пленарного заседания поприветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона рассказал, что сейчас в области работают 710 патриотических клубов. В них занимаются больше 20 тысяч человек.

По словам губернатора, за последние три года число таких объединений выросло почти на треть. Ранее концепцию развития военно-патриотического движения утвердили до 2026 года.

Андрей Травников отметил, что форум стал удобной площадкой для обсуждения новых идей и дальнейшего развития программы. Он также подчеркнул, что региону нужна инициатива и реальная работа в этом направлении.

Главная тема форума в этом году — «Гражданский патриотизм — код прошлого, язык настоящего, энергия будущего Новосибирской области». Организаторы ожидают около полутора тысяч участников.

Форум проводит Центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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