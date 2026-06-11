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общество

В Новосибирске за месяц снесли почти 200 незаконных ларьков и киосков

Фото: мэрия Новосибирска / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирске за последний месяц демонтировали 186 незаконных торговых павильонов и киосков. Работу по очистке городских улиц проводили сотрудники городского центра наружной рекламы совместно с представителями мэрии, сообщили в пресс-службе администрации.

С 7 мая по сегодняшний день 126 объектов их владельцы вывезли самостоятельно после полученных от властей предупреждений. Ещё 60 незаконных павильонов пришлось сносить принудительно силами рабочих бригад муниципального учреждения. Конструкции убрали с нескольких оживлённых улиц, среди которых Киевская, Кирова, Блюхера, Дениса Давыдова и Красный проспект.

В управлении наружной рекламы мэрии подчеркнули, что специалисты постоянно выявляют подобные объекты, а городские власти намерены активно продолжать снос незаконных ларьков и палаток.

Ранее сообщалось, что сразу в трёх районах Новосибирска демонтировали незаконные киоски.

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Кристина Уколова
Журналист

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