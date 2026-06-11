В Новосибирской области мужчина украл беременную собаку

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту кражи домашнего животного, инцидент произошёл в Татарском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Местный житель обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба. По версии следствия, в дневное время он похитил беременную собаку породы спаниель по кличке Гера, после чего скрылся. Материальный ущерб был оценён в двадцать тысяч рублей.

На допросе мужчина пояснил, что животное ему просто понравилось, поэтому он решил забрать его себе. В настоящее время спаниеля уже вернули законным хозяевам. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Татарской межрайонной прокуратуре.