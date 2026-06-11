В Новосибирской области резко вырастут декретные выплаты в 2026 году

В 2026 году жительницы Новосибирской области смогут получать более высокие выплаты по беременности и родам. Минимальный размер пособия вырастет больше чем на 20 процентов.

Изменения связаны с повышением федерального МРОТ. Его размер увеличится с 22 440 до 27 093 рублей.

Если беременность проходит без осложнений, а отпуск длится 140 дней, минимальная выплата составит 124 702 рубля. При осложненных родах и отпуске на 156 дней сумма вырастет до 138 953 рублей. При рождении двойни или тройни женщина сможет получить минимум 172 801 рубль.

Максимальные выплаты тоже станут больше. За стандартный декретный отпуск можно будет получить до 955 836 рублей. При осложненных родах сумма достигнет 1,06 миллиона рублей, а при многоплодной беременности — больше 1,32 миллиона рублей.

Пособие выплачивают работающим женщинам, которые уходят в декретный отпуск. Также деньги могут получить женщины, которые усыновили ребенка младше трех месяцев.

Размер выплаты зависит от среднего заработка за два предыдущих года. Если женщина в этот период уже находилась в декрете или отпуске по уходу за ребенком, расчетные годы разрешают заменить.

В Социальный фонд России уточнили, что женщинам со страховым стажем меньше шести месяцев пособие начисляют в пределах МРОТ с учетом районных коэффициентов.

Для оформления выплаты потребуется электронный больничный и заявление работодателю. Решение о назначении пособия принимают в течение десяти рабочих дней после получения документов.