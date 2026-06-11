«Вас будут сбивать»: блогер из Новосибирска устроил скандал из-за самокатов и пешеходов

Блогер Богдан из Новосибирска резко высказался о пешеходах и электросамокатах. Видео с его заявлениями быстро разошлось по соцсетям, а позже молодой человек появился в эфире программы Пусть говорят.

В своем ролике блогер заявил, что большинство аварий с электросамокатами происходят по вине пешеходов. По его мнению, люди на тротуарах двигаются хаотично и не следят за обстановкой вокруг.

«70% ДТП из-за вас, пешеходы. Двигаетесь, как улитки. Когда вы переходите пешеходный переход, вы просто останавливаетесь, как кегли, конечно, вас будут сбивать электросамокаты. .На тротуарах вы просто не смотрите по сторонам. Вас будут они сбивать. И по сей день будет это происходить», — заявил он.

Во время эфира он продолжил настаивать на своей позиции. Богдан заявил, что из-за поведения пешеходов не нужно запрещать электросамокаты.

При этом в студии выяснилось, что сам блогер нарушал правила дорожного движения. В одном из своих видео он перевозил на электросамокате стиральную машину.

На вопрос ведущего о законности такого поступка молодой человек признал, что это нарушение.