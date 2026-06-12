День России и ещё 5 праздников 12 июня

12 июня — день, когда сочетаются серьёзные государственные даты, международные проблемы и забавные поводы для хорошего настроения. Главным событием в России, безусловно, является День России. Праздник был учреждён в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете (12 июня 1990 года), а с 2002 года получил своё нынешнее название. В эту дату по всей стране проходят концерты, патриотические акции, фейерверки и народные гуляния.

Однако есть и другие интересные даты:

· День гуляния с воздушным шариком — неформальный праздник начала 2000-х, возвращающий в детство.

· День рождения противогаза — 12 июня 1915 года Николай Зелинский создал угольный фильтр, спасший тысячи жизней.

· Всемирный день борьбы с детским трудом — учреждён МОТ в 2002 году для привлечения внимания к проблеме эксплуатации детей.

· Международный день дубляжа — праздник переводчиков и актёров озвучивания, отмечаемый с 2010-х годов.

· Международный день фалафеля (с 2015 года) — повод попробовать жареные шарики из нута, популярные на Ближнем Востоке.

Как пишет портал KudaGo, каждый может найти повод по душе: посетить патриотические мероприятия, устроить фотосессию с шариками или приготовить фалафель на мастер-классе.