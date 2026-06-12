Фестивали, концерты и «Сибирский огонь»: как Новосибирская область отметит День России

12 июня жители Новосибирской области вместе со всей страной отметят День России. Власти региона подготовили большую праздничную программу. Мероприятия пройдут в Новосибирске и районах области.

Главной площадкой праздника станет Михайловская набережная. Там состоится форум национальных культур «#ЭтоРоссия». Для гостей организуют интерактивные площадки, национальные подворья и выступления творческих коллективов.

Праздничные программы также пройдут в городских парках. В парке «Сосновый бор» посетителей ждут мастер-классы. В Парк «Берёзовая роща» подготовили аквагрим, подвижные игры, а также площадки с большими шахматами и шашками.

Массовые мероприятия состоятся и в районах области. В Карасукском районе проведут патриотическую акцию «Триколор» и мотопробег. В Кыштовском районе организуют фестиваль русской кухни и фестиваль национальных традиций «Венок дружбы». В Баганском районе пройдет фестиваль «Душа России».

Часть мероприятий продлится несколько дней. С 12 по 14 июня в Новосибирский областной театр кукол будет работать тематическая выставка ко Дню России.

Завершит праздничную программу XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Он пройдет 13 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района.