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общество

Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днём России

Фото: Magnific/ Сиб.фм
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем канале обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня России.

«Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России! Этот особенный день объединяет нас в гордости за наше государство», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что Россия – страна с непоколебимым духом и богатой тысячелетней историей, наполненной великими победами, славными традициями и выдающимися достижениями. «Мы гордимся нашим народом – трудолюбивым, мужественным, стойким, способным преодолевать трудности и всегда идти вперёд», – добавил губернатор.

В завершение Травников пожелал землякам, чтобы сила единства и патриотизм и дальше служили основой для процветания страны, а в сердцах каждого россиянина жила гордость за своё Отечество.

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