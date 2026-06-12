ИТ-эксперты раскрыли новые фишинговые схемы для атак на компании

Специалисты по кибербезопасности сообщают о резком росте мошеннических атак, нацеленных на получение личной информации работников российских предприятий. Об этом пишет «Российская газета».

Только в последние семь дней мая злоумышленники создали более тысячи уникальных фишинговых ссылок. Чтобы усыпить бдительность жертв, они используют приманку в виде инвестиций и обещаний быстрого заработка.

Как выяснили аналитики компании BI.ZONE, данная волна атак строится на электронных рассылках, которые внешне копируют письма от крупных инвестиционных фирм.

Собранные данные позволяют преступникам составлять подробные портреты сотрудников. Это необходимо для подготовки следующих, более опасных этапов атаки: целевого фишинга и других методов социальной инженерии.