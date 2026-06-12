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общество

Магнитная буря оранжевого уровня накроет Землю 12 июня

Фото: Magnific/ Сиб.фм
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В ближайшие сутки геомагнитная обстановка ощутимо ухудшится. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в пятницу, 12 июня, ожидается магнитная буря так называемого «оранжевого» уровня. Впрочем, опасный период продлится не весь день.

Специалисты давно прогнозировали ухудшение ситуации — причиной стала корональная дыра на Солнце, а также продолжительная вспышка, произошедшая утром 11 июня. Она породила выброс плазмы. С полуночи до девяти утра пятницы магнитосфера планеты будет оставаться в «зелёной» зоне (2–3,5 балла по шкале Кр). В это время метеочувствительные люди могут вообще не почувствовать изменений.

Однако с 9:00 до 15:00 (по мск) уровень геомагнитных возмущений подскочит до 4 баллов. Вот тогда и стоит ждать классических симптомов: головных болей, головокружения и скачков артериального давления. После трёх часов дня обстановка пойдёт на спад, опустившись до спокойных 2 баллов.

По предварительным прогнозам, оставшаяся часть июня в плане геомагнитной обстановки обещает быть спокойной.

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