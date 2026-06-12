Мэр Новосибирска поздравил горожан с Днём России

12 июня страна отмечает День России. В Год единства народов этот праздник наполняется новым смыслом, напоминая: сила государства — в многообразии культур, связи поколений и преданности родной земле. События последних лет, по словам мэра, лишь подтверждают необходимость сплочённости вокруг общих духовных ценностей, которые обеспечивают России суверенитет и уверенное движение вперёд.

«В Новосибирске в атмосфере мира и согласия переплетаются разные традиции и религии, создавая уникальный облик столицы Сибири. Здесь живут и трудятся представители десятков национальностей», — отметил Максим Кудрявцев.

Также он подчеркнул, что сегодня активно развивается общий дом: возводятся новые школы и парки, открываются современные предприятия, а учёные совершают важные открытия. Будущее России создаётся здесь и сейчас — трудом и талантом каждого жителя города и страны.

«С праздником!» — подытожил свое поздравление мэр.