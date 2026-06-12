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общество

Новосибирцы могут заплатить крупные штрафы за иностранную авторизацию на сайтах

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о новых штрафах для владельцев сайтов и приложений. Документ касается правил авторизации пользователей и работы рекомендательных технологий.

Теперь владельцы интернет-ресурсов должны обеспечивать вход пользователей только способами, которые предусмотрены российским законодательством. В их числе авторизация по номеру телефона, через ЕСИА, Единую биометрическую систему или российские сервисы авторизации.

За использование других способов входа, включая зарубежные сервисы и иностранную электронную почту, предусмотрены штрафы. Для граждан суммы составят от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Юридическим лицам грозят штрафы от 500 до 700 тысяч рублей.

Также закон вводит ответственность за нарушения при использовании рекомендательных технологий. Речь идет о системах, которые предлагают пользователям контент или товары на основе алгоритмов.

Владельцев сайтов смогут оштрафовать за отсутствие уведомлений о работе таких технологий, а также за неразмещение правил их использования и данных о владельце ресурса.

При повторных нарушениях суммы штрафов вырастут. Для юридических лиц максимальное наказание может достигнуть 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, документ предусматривает ответственность за отказ выполнять требования Роскомнадзор о прекращении распространения информации через рекомендательные технологии. За повторное нарушение компаниям может грозить штраф до 2,8 миллиона рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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