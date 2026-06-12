Новосибирцы стали больше тратить на спорт и меньше — на красоту. К таким выводам пришли аналитики IT-компании «Эвотор», проанализировав данные за май 2026 года и сравнив их с прошлогодним показателем. Информацию предоставили по запросу Сиб.фм.

«На 8% увеличился оборот организаций, оказывающих спортивные услуги (клубы, бассейны, фитнесы и т.д.), число чеков — на 2%, а средний чек — на 6% (2490 рублей). А вот у салонов красоты, наоборот, снижение спроса. Число чеков — на 3% меньше, чем в прошлом году, оборот — на 7%, и даже средний чек уменьшился на 4% (2587 рублей)», — сообщили аналитики «Эвотора».

Для анализа использовались агрегированные и обезличенные фискальные данные с касс «Эвотор», используемых на предприятиях розничной торговли и сферы услуг Новосибирской области. Сравнивались следующие показатели: средний чек, оборот и количество чеков усреднённо на кассу в мае 2026 и 2025 года.