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общество

В Новосибирске на 13% вырос оборот образовательных организаций

Фото: Сиб.фм / Magnific
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На 13% к прошлому году вырос оборот компаний, предоставляющих образовательные услуги.

К таким выводам пришли аналитики IT-компании «Эвотор», проанализировав данные за май 2026 года и сравнив их с показателями предыдущего года. Информацию предоставили по запросу Сиб.фм.

«Количество чеков выросло на 8%, а средний чек — на 4% (5903 рублей)», — сообщили аналитики «Эвотора».

Для анализа были использованы агрегированные и анонимизированные фискальные данные с касс «Эвотор», применяемых в розничной торговле и сфере услуг Новосибирской области. Сравнены следующие показатели: средний чек, оборот и количество чеков в расчёте на одну кассу за май 2026 и 2025 года.

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Виктор Бобровников
Главный редактор

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