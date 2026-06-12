Врач предупредил об опасной привычке держать смартфон мизинцем

Привычка подпирать смартфон снизу мизинцем может серьёзно навредить здоровью руки. Об этом РИАМО рассказал врач Гробылев.

Из-за того, что палец постоянно удерживает вес устройства в неестественном положении, страдают сухожилия и мелкие мышцы, включая локтевой сгибатель запястья. Регулярная статическая нагрузка приводит к их перенапряжению и развитию тендинита — воспалительного процесса в сухожилии.

Симптомами этого состояния служат боль, ноющий дискомфорт, а также возможное онемение и ослабление силы хвата.