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общество

Врач предупредил об опасной привычке держать смартфон мизинцем

Фото: Сиб.фм
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Привычка подпирать смартфон снизу мизинцем может серьёзно навредить здоровью руки. Об этом РИАМО рассказал врач Гробылев.

Из-за того, что палец постоянно удерживает вес устройства в неестественном положении, страдают сухожилия и мелкие мышцы, включая локтевой сгибатель запястья. Регулярная статическая нагрузка приводит к их перенапряжению и развитию тендинита — воспалительного процесса в сухожилии.

Симптомами этого состояния служат боль, ноющий дискомфорт, а также возможное онемение и ослабление силы хвата.

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