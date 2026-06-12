Юрист напомнила правила ночных гуляний для выпускников

Выпускные вечера в школах России запланированы на 27 июня. В связи с этим член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко дала разъяснения по поводу ночных гуляний для несовершеннолетних.

Как сообщает РИА Новости, эксперт подчеркнула, что если подростку еще не исполнилось 18 лет, его нахождение в общественных местах после наступления ночного времени допустимо исключительно в присутствии законных представителей — родителей или опекунов. Только так можно будет избежать нарушения установленных правил.

При этом, по словам Василенко, образовательное учреждение перестает нести ответственность за детей, как только они покидают его территорию. Вся забота о безопасности выпускников за пределами школы, особенно в темное время суток, ложится на плечи их семей.