Защита от мошенников: кто и при каких условиях получит компенсацию

9 июня 2026 года Госдума приняла второй пакет антифрод-поправок. Новый закон вводит финансовую ответственность банков и операторов связи за хищения, ограничивает количество банковских карт (не более 20 на человека) и добавляет новые инструменты защиты. Однако, как поясняет портал «Банки.ру», компенсации пострадавшим — не автоматические.

Когда банк обязан вернуть деньги?

Только в одном случае: если кредитная организация нарушила установленные правила. Например, мошенники взломали онлайн-банк клиента с помощью вируса, банк обнаружил угрозу, но не отклонил операцию и не предупредил пользователя. Если же человек сам перевёл деньги под влиянием звонка или фишинговой ссылки — закон компенсации не предусматривает.

· Банки с разрешения клиента смогут проверять устройство на наличие вредоносного ПО. При обнаружении угрозы они обязаны отклонить операцию.

· Операторы связи должны выявлять мошеннические звонки. Механизм их компенсации установит отдельное постановление правительства.

· С 1 сентября 2027 года один человек сможет иметь суммарно не более 20 карт во всех банках (учёт через НСПК). Мера направлена против дропперов.

· Появится самозапрет на международные звонки, «красная кнопка» на «Госуслугах» для мгновенного сигнала о мошенничестве, новые правила для SIM-карт (включая привязку IMEI).

· За авторизацию через зарубежные сервисы введут штрафы: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для организаций — до 700 тысяч.

Нормы вступают в силу поэтапно: компенсации через онлайн-банк — с 1 марта 2027 года, лимит на карты — с 1 сентября 2027 года, остальные меры — после принятия подзаконных актов.