Жара до +30 и грозы: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на длинные выходные

Жителей Новосибирска в длинные выходные ко Дню России ждет жаркая и местами дождливая погода. После аномальной жары в первой половине июня высокие температуры сохранятся и в праздничные дни.

По данным Западно-Сибирский гидрометцентр, 12 июня ночью в городе ожидается от +17 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +28...+30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

13 июня температура ночью останется примерно такой же. Днем синоптики прогнозируют +27...+29 градусов. Погода снова будет неустойчивой. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

Сервис Gismeteo ожидает немного более прохладную погоду. По его прогнозу, 12 и 13 июня в Новосибирске будет около +26 градусов днем. В воскресенье температура поднимется до +27.

Также сервис прогнозирует осадки все три выходных дня. В пятницу ожидается дождь, в субботу — дождь с грозой, а в воскресенье снова возможны осадки. Самый сильный дождь, по прогнозу, пройдет 13 июня.