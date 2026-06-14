В посёлке под Новосибирском произошёл взрыв в модульной котельной

В посёлке Приобский Новосибирского района днем 12 июня в модульной котельной, отапливающей один многоквартирный жилой дом, случился хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Горение за этим не последовало, однако ударной волной повредило элементы строения: стену, входную дверь и потолок. На место выезжали сотрудники МЧС России. К счастью, обошлось без пострадавших.

Прокуратура Новосибирского района организовала проверку по факту случившегося. По её результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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