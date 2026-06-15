Афиша Дня города в Новосибирске 28 июня: полная программа праздника

28 июня Новосибирск отпразднует своё 133-летие. Туристско-информационный центр опубликовал подробную афишу мероприятий, которые охватят весь город — от центральных площадей до отдалённых парков и музеев.

Главной молодёжной площадкой станет Михайловская набережная. С 13:00 до 22:00 здесь развернётся Всероссийский фестиваль «День молодёжи — 2026». Гостей ждут соревнования по кикскутерингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и уличным танцам. На набережной заработают ярмарка локальных брендов, выставка молодёжных пространств, презентации новосибирских мастеров и граффити-джем с участием уличных художников. Для семейной аудитории организуют мастер-классы и интерактивные зоны, а завершится вечер кинопоказами под открытым небом и выступлением хедлайнера AMCHI. Вход на все площадки свободный.

Центральной точкой праздника станет площадь Ленина. День начнётся с массовой зарядки с олимпийскими чемпионами в 10:00. В полдень стартует программа «Новосибирск — перекрёсток мира». До четырёх часов дня здесь будут идти концерты, а после технической паузы с 17:30 заработают проекты «Город поёт» и «Город танцует». Завершится всё вечерней концертной программой, которая продлится до 23:00. Вдоль Красного проспекта, на улице Орджоникидзе и в Первомайском сквере с 13:00 до 20:00 разместятся интерактивные площадки с театральной, исторической, спортивной и промышленной тематикой.

С 13:00 до 19:00 можно будет попасть на иммерсивный фестиваль «Асинкритовская: на перекрёстке истории». Экскурсии стартуют от здания аптеки на Красном проспекте, 15/1, в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30.

Для любителей культуры с 10:00 до 18:00 откроют двери восемь городских музеев, и вход в них сделают бесплатным. Среди них Музей космонавтики имени Кондратюка, Музей на набережной, Музей Дзержинского района, «Заельцовка», «На Богданке», «Контора инженера Будагова», Музей Первомайского района и «Чёмы».

Праздничные программы запланированы практически во всех парках. В «Берёзовой роще» с полудня до пяти вечера пройдёт ярмарка-презентация «Активный город». Парки «Заельцовский», «Сосновый бор», «Бугринская роща», «Центральный», «Первомайский», «Затулинский», «У моря Обского» и парк имени Кирова подготовили концерты, игровые программы и выступления творческих коллективов. В парке «Береговая роща» вечерняя программа продлится с 18:00 до 21:00, а на площадке ДК «Академия» в 20:30 сыграет Новосибирский городской духовой оркестр.

Ранее сообщалось, что Новосибирск отметит День города большим концертом AMCHI и фестивалем уличной культуры.