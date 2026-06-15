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общество

Дизайнер из Новосибирска победила на Международном конкурсе адаптивной одежды «На крыльях»

Фото: пресс-служба Государственного фонда "Защитники Отечества" / опубликованно Сиб.фм
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Дизайнер из Новосибирска Елена Русакова одержала абсолютную победу на сибирском этапе Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях», который прошёл в Красноярске. Она стала лучшей в номинации «Торжество» и теперь представит регион на федеральном уровне.

Конкурс организован Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке региональных правительств и генерального партнёра — госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Он проходит уже в четвёртый раз. Главные цели проекта — привлечь предпринимателей к созданию комфортной и красивой одежды для людей с инвалидностью, сформировать в регионах новые производства и помочь в социальной адаптации ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями. Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что адаптивная одежда — это больше чем элемент гардероба. Она дарит уверенность в себе и становится важным элементом возвращения героев к мирной жизни.

Дизайнеры представляли модели в шести номинациях: «Повседневный комфорт», «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Торжество», «Адаптивные решения для труда» и «Забота о восстановлении». Новосибирская область заявила максимальное число участников — 48 человек, в финал вышли трое. Помимо победы Елены Русаковой, призовые места достались и новосибирским студентам. Никита Родионов из НГУАДИ имени Крячкова и Глеб Синиговский из Новосибирского технологического института заняли второе и третье места в номинации «Повседневный комфорт». Первые места в остальных номинациях разделили Иркутская, Томская и Кемеровская области. Все лидеры окружного этапа представят свои регионы на уровне страны.

Ранее сообщалось, что учёные из новосибирского Академгородка предсказали появление дизайнерских котов.

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Кристина Уколова
Журналист

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