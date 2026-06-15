Мэрия Новосибирска будет обжаловать отмену семикратного повышения аренды за землю под строительство «Высшей лиги»

Мэрия Новосибирска намерена обжаловать решение областного суда, который 5 июня признал незаконным семикратное повышение арендной платы за земельные участки под строительство спортивных объектов. Соответствующий комментарий департамент земельных и имущественных отношений (ДЗИО) предоставил редакции Сиб.фм.

5 июня 2026 года Новосибирский областной суд удовлетворил административный иск ООО «СибирьСпортСити» к мэру Новосибирска и Совету депутатов города. Компания оспаривала решение горсовета № 863 от 23 декабря 2024 года, которым была изменена формула расчета арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду без торгов. В результате для компании, строящей спортивную базу «Высшая лига» в Заельцовском районе, арендная плата выросла с 1,3 млн рублей в год до 10,2 млн рублей — более чем в семь раз.

В официальном ответе на запрос Сиб.фм департамент земельных и имущественных отношений сообщил:

«5 июня 2026 года судом объявлена резолютивная часть судебного постановления об удовлетворении административных требований ООО «СибирьСпортСити» ... Данное судебное постановление, изготовленное в полном объеме, в департамент не поступало. После поступления решения будет рассмотрен вопрос о его обжаловании».

Таким образом, мэрия подтверждает намерение оспорить вердикт в вышестоящей инстанции.

Напомним, что в декабре 2022 года мэрия и ООО «СибирьСпортСити» заключили договор аренды земельного участка площадью почти 16 гектаров в Заельцовском районе. На этой территории планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, теннисными кортами, полями для волейбола, баскетбола и футбола, лыжероллерной трассой, а также местами размещения и питания спортсменов.

Разрешение на строительство от Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области уже получено.

Изначально арендная плата рассчитывалась по формуле, утвержденной решением горсовета от 24 июня 2015 года № 1402, и составляла 1,3 млн рублей в год. Однако решение № 863, принятое в декабре 2024 года, изменило методику расчета, что привело к резкому росту платежа.

Юристы «СибирьСпортСити» настаивали, что решение горсовета противоречит постановлению Правительства РФ № 582, которое устанавливает принципы определения арендной платы за государственные и муниципальные земли. В частности — принципы предсказуемости расчета и экономической обоснованности.

Представитель компании Александр Скоропад ранее заявил Сиб.фм:

«Основания принятия решения судом будут известны после изготовления судебного акта в полном объеме».

По мнению истца, столь высокая арендная плата демотивирует бизнес вкладывать средства в развитие спортивных объектов, которые, как правило, не приносят большой прибыли.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В случае окончательного удовлетворения иска, вердикт может повлечь пересмотр арендной платы не только для «СибирьСпортСити», но и для других арендаторов земельных участков под спортивные объекты в Новосибирске.