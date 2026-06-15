Новосибирские ветераны СВО привезли пять медалей с Кубка Защитников Отечества в Красноярске

В Красноярске завершился межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции. Участие в нём приняли 120 бойцов из десяти регионов Сибирского федерального округа. Новосибирскую область представляли 14 ветеранов, которые вернулись домой с пятью медалями разного достоинства.

Состязания проходили среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Новосибирцы выступали в нескольких дисциплинах: волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис, стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки и спортивное метание ножа. Золотую медаль в настольном теннисе завоевал Александр Титов. Серебряные награды достались Алексею Борову и Андрею Петрову — оба отличились в спортивном метании ножа. Бронзовыми призёрами стали Ратибор Колчанов в стрельбе из лука стоя и Андрей Ровенский в пауэрлифтинге.

Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль отметил, что участие ветеранов СВО в спортивных мероприятиях стало важной частью их реабилитации и социальной адаптации. По его словам, количество таких соревнований в последние годы значительно возросло, и на межрегиональном уровне уже чувствуется высокая конкуренция. С начала года на территории региона провели более 160 различных мероприятий, в которых приняли участие свыше 600 бойцов. Сегодня в Новосибирской области действуют четыре команды по следж-хоккею, футболу на электроколясках и две команды по волейболу сидя. Кроме того, ветераны активно занимаются пауэрлифтингом, армрестлингом, метанием ножа, тхэквондо, а также стрельбой из лука и пулевой стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске участник СВО Феликс Енокян стал замглавврача больницы №25.