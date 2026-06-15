В Новосибирске участник СВО Феликс Енокян стал замглавврача больницы №25

В Новосибирске назначили нового заместителя главного врача по общим вопросам городской клинической больницы №25. Им стал хирург и участник специальной военной операции Феликс Енокян, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня, 15 июня, коллективу медучреждения официально представили нового руководителя. Феликс Енокян окончил медицинский университет, работал хирургом и онкологом в новосибирских больницах. Сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году он добровольно отправился в зону СВО, где возглавлял медицинскую службу танкового полка.

В июле 2025 года Енокян вошёл в число первых участников губернаторского проекта «Герои НовоСибири» и стажировался в региональном министерстве здравоохранения. На прошлой неделе он получил диплом о профессиональной переподготовке по управлению на базе РАНХиГС. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что сочетание управленческих знаний и опыта военного врача поможет Феликсу Карлосовичу успешно работать на новой должности и спасать жизни людей.

Ранее сообщалось, что хирурги Центра Мешалкина первыми в России имплантировали пациенту искусственный насос из Китая.