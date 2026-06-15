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общество

Новосибирцам назвали публикации, которые опасно размещать в сети

Фото: Сиб.фм
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В МВД России призвали граждан внимательнее относиться к цифровым следам.

Для защиты персональных данных от злоумышленников рекомендуется закрывать профили в соцсетях от посторонних и убрать из публичного пространства фотографии документов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ещё один акцент сделан на геометках: снимки, размещённые в сети, с привязкой к местности позволяют вычислить домашний адрес и привычные маршруты. В целях сохранности аккаунтов необходимо использовать настройки приватности и обязательно подключать двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, какие три слова опасно произносить в разговоре с мошенниками.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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