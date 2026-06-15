Пять тысяч подростков Новосибирской области уже нашли работу на летние каникулы

В Новосибирской области пять тысяч подростков уже обеспечены рабочими местами на период летних каникул. О масштабах кампании по временной занятости молодёжи рассказали 15 июня в пресс-службе регионального правительства.

В общей сложности этим летом планируется трудоустроить свыше 11 тысяч несовершеннолетних. Для них свои двери открыли 350 работодателей, среди которых оборонные предприятия, IT-компании, медицинские учреждения и организации социальной сферы. На некоторых позициях юным сотрудникам обещают заработок до 50 тысяч рублей. Причём к зарплате от работодателя каждый подросток получит ещё и материальную поддержку от министерства труда и социального развития — по 3,8 тысячи рублей. Всего на эти цели из областной казны направили более 41,8 миллиона рублей.

Начальник управления занятости населения регионального минтруда Ольга Лаврова подчеркнула, что программа временного трудоустройства подростков даёт молодёжи гораздо больше, чем просто первые заработанные деньги. По её словам, это важный шаг в профессиональном самоопределении и шанс приобрести начальный трудовой опыт в безопасных условиях под контролем опытных наставников.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку до 470 рублей.