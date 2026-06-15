Травников потребовал отчитаться о запасах бензина и росте цен на заправках

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному министерству промышленности и торговли публично отчитаться о положении дел на топливном рынке.

Глава региона распорядился, чтобы ведомство разместило в средствах массовой информации подробный доклад о запасах горючего, а также о динамике цен на автозаправочных станциях и нефтебазах.

Такое задание исполняющему обязанности министра Денису Рягузову губернатор озвучил во время оперативного совещания в областном правительстве 15 июня 2026 года. Травников напомнил, что ещё две недели назад просил специалистов начать постоянный мониторинг ситуации на рынке топлива. По его мнению, властям необходимо наглядно подтвердить, что снабжение бензином и дизелем в Новосибирской области остаётся стабильным. Это позволит успокоить местных жителей и предотвратить возможное беспокойство среди автомобилистов.

Ранее эксперт Лацких предупредил о росте цен на бензин и дизель в Новосибирской области.