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общество

В Калининском районе Новосибирска рухнувшая берёза перегородила улицу Танковую

Фото: Сиб.фм / АСТ 54
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Утром 15 июня на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска движение оказалось парализовано из-за неожиданного препятствия. На проезжую часть рухнула берёза, которая частично перегородила дорогу.

О внезапно образовавшейся пробке первыми рассказали пользователи сервиса 2GIS. По их данным, дерево наклонилось и теперь опасно висит на проводах. Из-за этого движение на участке оказалось серьёзно затруднено. Затор растянулся почти на километр. Автомобилисты вынуждены аккуратно проезжать прямо под стволом, который в любую минуту может порвать провода и окончательно рухнуть на машины. Кадры с места происшествия опубликовали в МАКС-канале «АСТ-54».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трое мужчин стали фигурантами дела после столкновения с бандой автоподставщиков.

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Кристина Уколова
Журналист

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