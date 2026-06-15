В Калининском районе Новосибирска рухнувшая берёза перегородила улицу Танковую

Утром 15 июня на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска движение оказалось парализовано из-за неожиданного препятствия. На проезжую часть рухнула берёза, которая частично перегородила дорогу.

О внезапно образовавшейся пробке первыми рассказали пользователи сервиса 2GIS. По их данным, дерево наклонилось и теперь опасно висит на проводах. Из-за этого движение на участке оказалось серьёзно затруднено. Затор растянулся почти на километр. Автомобилисты вынуждены аккуратно проезжать прямо под стволом, который в любую минуту может порвать провода и окончательно рухнуть на машины. Кадры с места происшествия опубликовали в МАКС-канале «АСТ-54».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трое мужчин стали фигурантами дела после столкновения с бандой автоподставщиков.