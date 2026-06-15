В Новосибирске трое мужчин стали фигурантами дела после столкновения с бандой автоподставщиков

В Новосибирске закрутилась история, которая напоминает сюжет абсурдной трагикомедии. Трое местных жителей, которые столкнулись с бандой автоподставщиков и попытались разобраться с ними самостоятельно, сами угодили на скамью подсудимых. Их обвинили в вымогательстве, а реальные аферисты неожиданно получили статус потерпевших. О деталях этой запутанной истории рассказал телеканал РЕН ТВ.

Почти два года приятели провели в изоляции от общества. Лишь недавно одного из них перевели под домашний арест, а остальным смягчили условия нахождения под следствием до запрета конкретных действий. Родственники мужчин всё это время твердили, что те стали жертвами хорошо организованной группы, которая зарабатывает на подставных авариях. Самое нелепое в этой ситуации то, что именно показания троих друзей послужили толчком к масштабному разбирательству по фактам мошенничества на дорогах, но суд почему-то упорно продлевал меру пресечения только им, а не преступникам.

Спустя месяцы правоохранители всё же вышли на реальную банду. Как выяснилось, её участники причастны к трём сотням криминальных эпизодов. Им вменили целый букет статей, включая организацию преступного сообщества и умышленное повреждение машин. Главной фигуранткой стала девушка, которую журналисты поймали в объектив ещё в 2024 году. Она почти год разгуливала на свободе и, как полагает следствие, продолжала промышлять автоподставами. Однако на очередном заседании случилось то, чего никто не ждал: она сама заявила, что давала ложные показания, и оговорила тех самых троих парней.

Пока идёт разбирательство, семьи обвиняемых продолжают страдать. Жена одного из мужчин призналась, что их ребёнок растёт без отца уже почти два года. По материалам дела, преступная группа действовала по отлаженной схеме, собирая со страховых компаний максимальные выплаты в размере 400 тысяч рублей за каждую подставную аварию, которая выглядела как нелепая случайность.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском водителя оштрафовали на 25 тысяч за нелегальные пассажирские перевозки.