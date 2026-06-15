В Красноярске эколог назвал главные источники загрязнения воздуха: угледобывающие предприятия под особым вниманием

Главный вывод специалиста неутешителен: несмотря на сезонное снижение выбросов от частного сектора, ряд промышленных источников продолжает оказывать критическое воздействие на экологию города.

По словам эколога Дениса Лебедева, основными факторами загрязнения остаются автомобильный транспорт, особенно в часы пик, и неэффективное сжигание топлива в частных домохозяйствах. Однако главной системной угрозой эколог назвал угледобывающие предприятия и открытые угольные разрезы, расположенные в непосредственной близости от городской черты.

«Угольная пыль, которая поднимается при добыче, транспортировке и перевалке угля, несет огромную опасность. Она содержит тяжелые металлы и мельчайшие частицы PM2.5. В отличие от дыма от печного отопления, который исчезает при похолодании, выбросы от угольных предприятий носят круглогодичный характер и особенно опасны в периоды штиля. Кроме того, сдувание пыли с породных отвалов продолжается даже в межсезонье», — заявил эколог в интервью Сиб.фм.

Спикер подчеркнул, что для решения проблемы необходим не только мониторинг, но и внедрение системы влажного пылеподавления на всех этапах переработки угля, а также переход промышленных предприятий на более экологичные виды топлива. В противном случае, по словам эксперта, несмотря на все усилия властей, Красноярск рискует снова столкнуться с режимом «черного неба» уже этой осенью.

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