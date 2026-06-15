В Новосибирске девушка выпала из окна общежития на проспекте Карла Маркса

В Новосибирске ночью 15 июня под окнами общежития на проспекте Карла Маркса, 24/1 обнаружили девушку. Об этом изданию Om1 Новосибирск рассказали очевидцы.

По их словам, пострадавшая могла выпасть из окна четвёртого этажа. Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными, и никто не уточняет, было ли падение случайным или произошло при других обстоятельствах. Свидетели утверждают, что на место прибыла бригада скорой помощи, которая находилась возле общежития более получаса. Официальной информации о состоянии пострадавшей на данный момент нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Om1 Новосибирск подтвердили, что сообщение о происшествии поступило в Отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску. Там добавили, что сотрудники полиции проводят проверку, а все собранные материалы будут направлены в следственные органы.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском госпитализирован студент после падения из окна.