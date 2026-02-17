82.76% -1.2
сегодня 22:30
общество

Под Новосибирском госпитализирован студент после падения из окна

Фото: Сиб.фм / freepik.com
В ночь на 13 февраля в Академгородке Новосибирска произошёл инцидент с участием 17-летнего учащегося специализированного учебно-научного центра НГУ.

По предварительным данным, подросток выпал из окна третьего этажа общежития на улице Пирoгова.

Юноша получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Его госпитализировали в травматологическое отделение. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Проверку по факту произошедшего проводит региональное управление МВД. По предварительной оценке, случившееся рассматривается как несчастный случай.

Игорь Кириченко
Журналист

