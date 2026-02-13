В Новосибирске 11-летнему мальчику предложили возглавить лифтовый завод

На площадке выставки «Сибирская строительная неделя» в Новосибирск компания SKY LIFT выступила с необычной инициативой.

Производитель лифтового оборудования, входящий в местную бизнес-группу, предложил 11-летнему москвичу Александру Бессмертному в будущем возглавить предприятие.

Идея прозвучала во время XI Международной выставки, где традиционно обсуждают материалы и технологии для строительства. Однако участник проекта «Я — строитель будущего» сумел выделиться активностью и выступлением на форуме.

В своей речи школьник рассказал о планах развивать строительную и лифтовую сферу и признался, что мечтает однажды стать директором завода. Руководство компании решило поддержать амбиции подростка и подписало с ним соглашение о перспективном назначении. При этом условием остаётся получение профильного образования и готовность работать в отрасли.

Генеральный директор SKY LIFT Анатолий Опрышко отметил, что компания рассчитывает видеть в команде мотивированных молодых специалистов и готова содействовать их профессиональному развитию.