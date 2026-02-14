Микрофон в штанах и песни через нейросети. О чём заявил певец SHAMAN перед концертом в Новосибирске

Перед большим концертом в «Локомотив-Арене» певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) дал интервью журналистам Сиб.фм. Артист рассказал о своей новой программе, отношениях с публикой, процессе творчества и даже отшутился над вирусным вопросом из интернета.



– Вы неоднократно приезжали в Новосибирск с концертами. Как оцениваете новосибирскую публику и в целом вам как город?

– Во-первых, реакция публики на концерт, который сегодня состоится, она разная абсолютно. Потому что даже в одном городе, в зависимости от разной программы, реакция на концерт разная. У меня была программа в 2022-м году — первый сольный концерт, программы «Я русский», «Победа». А сегодня мы представляем всю эту новую программу, которая стартовала с этого года — «30 лет на сцене». Так как я с 4 лет на сцене, мне 34 года соответственно, но программа называется «30 лет на сцене». Это абсолютно новый формат. В этом формате артист, то есть я, раскрывается абсолютно, показываю все свои грани и все свои умения и таланты, которые накоплены за 30 лет на сцене. Не будем раскрывать всех карт — сегодня зрители увидят. Но тур по Сибири уже продолжается, он в самом разгаре, и по городам, которые уже прошли, реакция, конечно, была... ну, я вам сказал: так прям в хорошем смысле слова сумасшедшая. Очень, очень беречь его внимание. И надеюсь, что город Новосибирск так же будет.

– Все-таки о городе. Что вам больше всего нравится в Новосибирске и что бы подвергли критике?

– Я приезжаю в город условно на день концерта: выступаю, ночую в отеле, сажусь в машину и переезжаю в другой город. Поэтому у меня возможности этот город посмотреть нет. Я понимаю, что город большой и, насколько я знаю, он входит в тройку самых крупных городов России.

– Вы уже 30 лет на сцене. Помните ли вы свое первое выступление? Какие эмоции вы испытывали, когда выходили на большие сцены?

– Первое выступление я не помню. Самая первая аудиозапись была сделана, когда мне было 1 год. Записала её моя мама, и это было ещё записано на аудиокассетах, если знаете такие. А потом были выступления, знаете, такие: ты выходишь во двор, там на лавках бабушки сидят, и ты поёшь перед ними — такие концерты, подъездные концерты. Эти выступления я, к сожалению, не запомнил, но по словам родителей, конечно, мне апплодисменты были уже тогда. А самое первое уже на большой сцене — мне было 4 года в городском дворце культуры в своем родном городе Новомосковске. Я пел русско-народную песню. И мне дали такой большой микрофон. Я-то сам маленький был, мне 4 года. И мне этот микрофон чёрный большой... Он казался огромный просто и тяжелый. Сцена — это такое место: если ты туда заходишь, если ты чувствуешь отдачу публике, вот этот вот обмен энергией, ты потом просто без этого не можешь жить. Это безусловно так, и это со мной продолжается и до сих пор. С удовольствием горю, у меня глаза горят перед выходом на сцену. Тем более с новой программой, мне всегда хочется как-то по-новому каждый год приезжать. Я меняю программу, меняется образ, меняется... меняюсь я, не стою на месте.

– У вас большая фан-база и очень много женской аудитории. Как вы считаете, почему вас очень сильно любят представители прекрасного пола?

– Ну, наверное, потому что я мужчина. Поэтому, конечно, хочется добавить, что помимо патриотических песен, благодаря которым я стал очень популярным, начиная в 2022-м году, в моей программе есть и большое количество любовной лирики, может быть, даже поэзии. Есть еще такой момент. И сегодня, кстати, на концерте несколько песен прозвучат именно в такой любовной лирике. Поэтому сегодня будет разнообразие репертуара: на любой вкус, любой жанр, как хотите.

– Вы, когда записываете песни, как многие артисты, делитесь в первую очередь готовым материалом с близкими людьми. На какую песню был самый большой отклик и неожиданные эмоции?

– Дело в том, что мне удалось написать песню, по откликам моих близких, такого же уровня, как и песня «Встанем» в свое время. Которую в скором времени я представлю, и сделаю это прям вот уж и скоро. Так что ждите, я надеюсь, что... ну, я во всяком случае очень верю в эту песню. Не буду говорить, как она называется, вы сами всё знаете, слышите, но вот за последнее время вот на эту песню была такая реакция. Здорово. Вот эта вот песня, как говорят, зайдет.

– Вы начали свою карьеру в детстве. Кто вас поддерживал?

– Родители: мама, папа, бабушка, дедушка. Именно они первые увидели склонность к музыке. По телевизору показывали какие-то передачи песен. Они видели, что я стою у телевизора, пританцовываю, ловлю ритм. И они понимали, что у меня есть способность к музыке. Отдали родимую мне детский вокальный ансамбль. Я вышел в 4 года на сцену.

– Сейчас нейросети придумывают гимны и песни. Как вы, как автор песен, планируете доказывать слушателю в 2026 году, что песня «Я русский» — это живая эмоция, а не безупречный маркетинговый алгоритм?

– Доказывать уже нет никакого смысла. Зачем это нужно? Я уже, собственно, так доказал, как только эта песня вышла еще в 2022-м году. А что касается нейросетей — не хуже пишут песни, живых людей, но это вопрос спорный. Уже тут надо немножко, скажем так, отойти в сторону и посмотреть на это. Мне кажется, время покажет, потому что сейчас это такое новое модное нововведение, которое еще пока что неизвестно, какие траектории куда это все... куда это все пойдет. Возможно, люди просто наиграются в эти порой-таки опасные игрушки и отойдут. Но безусловно, в нейросетях нет одного самого главного — живой человеческой души, соответственно, живой эмоции. Потому что именно эмоции и душа, вложенная в песню, позволяют этой песне жить многие-многие годы.



– Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби?

– Я очень люблю спать крепко и подольше, потому что в плотном графике это необходимо. Нужно выспаться для того, чтобы восстановить силы. Порой для того, чтобы действительно вот в таком сумасшедшем режиме находиться, тебе нужно время, чтобы зарядить свои внутренние аккумуляторы. Соответственно, дома, когда ты находишься, как правило, малообщительный, как правило, замкнут в себе, в своем мирке. Ну, это просто как вот телефон: подключили на зарядку, поставил, он там стоит и заряжается себе... Примерно я так же себя чувствую.

– С 1 марта в России запрещается использование иностранных слов в брендах, в рекламе, в СМИ. Мы сейчас видим, что SHAMAN написан в латинице. Задумывались ли о ребрендинге?

– Сложный это процесс, потому что надо переделывать вообще все: и переделывать все сайты, все афиши. Скажем так, ваши коллеги из СМИ тоже постоянно везде в заголовках пишут SHAMAN именно большими буквами, именно латиницей. Поэтому пока что предпочту остаться так, как есть, потому что это работает. Возможно, потом, когда-нибудь в будущем, но для этого, опять же, нужен какой-то повод. Не знаю, может быть, на юбилей, когда мне будет лет 50.

­– Сейчас самый высокочастотный запрос в Яндексе: почему SHAMAN убирает микрофон в штаны во время концерта? Как прокомментируете?

– А вот я сегодня отвечу на концерте всему залу на этот вопрос. Вы, кстати говоря, как будто бы уже смотрели мое новое шоу. Это тоже сегодня будет на концерте перед всем залом. Скажу честно, убираю в штаны, потому что так удобно.