В Новосибирской области осудили 35 участников мошеннической схемы с кредитами

В городе Бердск вынесен приговор 35 участникам организованной группы, похитившей у банков свыше девяти миллионов рублей. Решение огласил суд, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствием установлено, что схема действовала с декабря 2019 по ноябрь 2020 года на территории Новосибирск и Бердска. В нее входили сотрудники розничных отделов компании Сеть Связной и привлеченные подставные лица. Использовались копии паспортов реальных граждан с переклеенными фотографиями. Несмотря на очевидный подлог, документы принимались как подлинные. На потерпевших оформлялись потребительские кредиты и кредитные карты.

Семерым фигурантам назначены реальные сроки — от 3 лет 3 месяцев до 7 лет 9 месяцев колонии. Еще один участник, причастный к 30 эпизодам, получил 4 года 3 месяца принудительных работ. Десять сотрудников сети и 17 подставных лиц осуждены условно.

Гражданские иски банков удовлетворены полностью: с осужденных солидарно взыскано более девяти миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.