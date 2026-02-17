В Новосибирской области расширят площадь земель сельхозназначения

Развитие агропромышленного комплекса остается одним из ключевых направлений работы властей Новосибирской области.

В регионе делают ставку на внедрение современных технологий и повышение эффективности производства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов, обозначив основные задачи на 2026 год.

Среди приоритетов — рост урожайности за счет применения новых удобрений и интенсивных агротехнологий, увеличение объемов производства масличных культур, расширение использования семян отечественной селекции, а также наращивание выпуска картофеля и овощей. Параллельно планируется строительство ферм с современными доильными залами и дальнейшее развитие рыбохозяйственного направления.

Отдельное внимание уделят вовлечению залежных земель в сельхозоборот. Это позволит увеличить посевные площади и расширить производство технических культур, особенно с учетом завершения строительства перерабатывающих предприятий. На эти цели предусмотрена господдержка в размере 11,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Также формируется индивидуальный экспортный план на 2026 год. Для производителей АПК запланированы обучающие мероприятия и отраслевые события, включая Сибирский агропродовольственный форум. Работа по продвижению продукции ведется в рамках нацпроекта Международная кооперация и экспорт.