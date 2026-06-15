В Новосибирске до конца июня сузили проезжую часть на улице Семьи Шамшиных

В Новосибирске до 25 июня на шесть метров сужена проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе жилого дома №77. Причиной стал ремонт теплотрассы, уточнили в мэрии города.

Изменения затронули и другие улицы. До 15 июня стала уже проезжая часть на улице Фрунзе возле дома №14, а до 20 июня ограничения введены на улице Крылова в районе дома №24.

Водителей просят заранее планировать маршрут, руководствоваться временными знаками и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на участке проспекта Димитрова изменят схему движения транспорта. На одной из полос организуют реверсивное движение.