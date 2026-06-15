В Новосибирске объявили результаты ЕГЭ по химии и литературе

В Новосибирской области стали известны предварительные результаты ЕГЭ по химии, литературе и истории, которые одиннадцатиклассники сдавали 1 июня.

Данные на совещании в правительстве региона 15 июня озвучил заместитель министра образования Юрий Савостьянов.

По его информации, максимальный результат в 100 баллов получили 40 человек. Для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамены в основные даты, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня. Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 1 по 19 июня, а с учётом всех резервных и дополнительных дней кампания полностью завершится 9 июля.

Ранее сообщалось, что назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ в 2026 году.