В Новосибирске почтили память пожарного Владимира Заровного, погибшего 14 июня 2014 года

В Новосибирске прошли памятные мероприятия в честь Владимира Заровного, погибшего при тушении пожара 14 июня 2014 года. Об этом рассказали в пресс-службе Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.

Трагедия разыгралась в частном секторе Октябрьского района. Во время борьбы с огнём в металлическом гараже взорвался баллон с ацетиленом. От полученных травм прапорщик внутренней службы скончался на месте. За свой подвиг он был посмертно награждён Орденом Мужества.

В память о герое одну из улиц района назвали его именем. Кроме того, мемориальные доски установили на жилом доме, расположенном на этой улице, на здании пожарно-спасательной части и на памятнике пожарным и спасателям.

Ранее сообщалось, что жителям Новосибирска рассказали о скрытой опасности популярных лесных грибов.