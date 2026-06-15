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общество

В Новосибирске служебной овчарке вылечили зубы и поставили металлическую коронку

Фото: Сиб.фм / Ветеринарная клиника ИнТерра
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В одной из новосибирских клиник врачи провели сложное комплексное лечение зубов служебной овчарке, завершив его установкой металлической коронки. Поскольку собака испытывала сильную боль, все манипуляции выполнялись поэтапно.

Овчарка поступила в клинику с переломом верхнего резца. При осмотре выяснилось, что у животного гораздо больше проблем, включая острый пульпит и некроз тканей. Сначала ветеринары удалили повреждённый зуб. Затем последовало эндодонтическое лечение и процедура витальной пульпотомии. После подготовки на один из зубов установили металлическую коронку. Об этом рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе ветклиники «ИнТерра».

Лечение прошло успешно. Ветеринары подчеркнули, что сохранение зубов крайне важно для служебной собаки, поскольку это напрямую влияет на её рабочие способности.

Ранее сообщалось, что заболеваемость педикулёзом в Новосибирской области снизилась почти на четверть.

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Кристина Уколова
Журналист

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