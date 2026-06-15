Заболеваемость педикулёзом в Новосибирской области снизилась почти на четверть

В Новосибирской области зафиксировано заметное снижение заболеваемости педикулёзом. За первые пять месяцев 2026 года число случаев уменьшилось на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Болезнь чаще всего выявляют во время плановых осмотров в школах, детских садах и других образовательных и социальных учреждениях. Педикулёз вызывается вшами и передаётся при тесном контакте с заражённым человеком либо через личные вещи — расчёски, полотенца или головные уборы. Заболевание может протекать бессимптомно, но нередко сопровождается зудом.

Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену и не пользоваться чужими вещами. Родителям советуют регулярно проверять волосы детей после школы, детского сада или поездок в лагеря, а также внимательно осматривать постельное бельё в путешествиях. При выявлении заражения необходимо обратиться к врачу. Современные препараты позволяют эффективно лечить педикулёз в домашних условиях при соблюдении рекомендаций специалиста.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи жизней спасли новосибирские врачи благодаря ранней диагностике.