В Новосибирске спасатель после смены обнаружил женщину без сознания на рельсах

В Новосибирске спасатель муниципальной аварийно-спасательной службы Михаил Матюшков помог женщине, которая лежала без сознания прямо на рельсах. Инцидент произошёл на станции «Обское море», сообщили в пресс-службе городской МАСС.

Мужчина возвращался домой после смены и заметил пострадавшую на железнодорожных путях. Выяснилось, что при выходе из электрички 34-летняя женщина упала и сильно разбила голову. Вероятной причиной падения стало алкогольное опьянение. Её друг также находился в нетрезвом состоянии и не смог помочь. Михаил незамедлительно вызвал скорую помощь и оперативно сообщил о случившемся коллегам из отряда «Южный», которые базируются неподалёку. Прибывшие спасатели обработали раны и передали пострадавшую врачам, которые её госпитализировали.

В ведомстве подчеркнули, что Михаил работает матросом-спасателем не первый год и всегда действует без лишних слов, качественно и самоотверженно.

Ранее сообщалось, что спасатель МАСС в выходной спас тонувшего 20-летнего парня на Новосибирском водохранилище.