82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 13:27
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 13:27
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 10:00
общество

В Новосибирской области СК расследует спор родителей, из-за которого ребёнок остался за границей с отцом

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела о нарушении прав матери и её несовершеннолетнего сына.

Конфликт разгорелся из-за спора родителей о месте жительства мальчика: ребёнок выехал за границу вместе с матерью, но в итоге остался там с отцом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Российский суд уже вынес решение и определил, что мальчик должен жить с матерью, которая находится в России, однако женщина до сих пор не может забрать сына. В связи с этой ситуацией следственные органы по Новосибирской области начали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину подготовить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал разобраться с водоснабжением села Прокудское в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.