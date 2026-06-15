В Новосибирской области СК расследует спор родителей, из-за которого ребёнок остался за границей с отцом

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела о нарушении прав матери и её несовершеннолетнего сына.

Конфликт разгорелся из-за спора родителей о месте жительства мальчика: ребёнок выехал за границу вместе с матерью, но в итоге остался там с отцом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Российский суд уже вынес решение и определил, что мальчик должен жить с матерью, которая находится в России, однако женщина до сих пор не может забрать сына. В связи с этой ситуацией следственные органы по Новосибирской области начали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину подготовить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал разобраться с водоснабжением села Прокудское в Новосибирской области.