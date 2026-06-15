В Новосибирской области за сутки потушили 24 пожара и ликвидировали шесть ДТП

За минувшие сутки в Новосибирской области ликвидировали 24 пожара, а также выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий. Крупных чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС. На утро 15 июня спасатели продолжали работать в штатном режиме.

В ближайшие три дня в четырёх районах области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. К ним относятся Маслянинский и Карасукский округа, а также Чистоозёрный и Искитимский районы. Ещё в трёх районах ожидается пожароопасность четвёртого класса. С 15 по 17 июня в регионе сохранится аномальная жара с температурами выше плюс 30 градусов. Спасатели просят жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности. На особом контроле остаются природные пожары и безопасность на водоёмах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трое мужчин стали фигурантами дела после столкновения с бандой автоподставщиков.