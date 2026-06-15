В Новосибирской области запустят новые мультимодальные маршруты с пересадкой на электричку

В Новосибирской области в 2026 году планируют запустить новые мультимодальные маршруты, которые свяжут пригородные электрички и автобусы. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, проект призван повысить транспортную доступность для жителей отдалённых районов.

Сейчас специалисты прорабатывают направления в Искитимском районе, где движение автобусов и пригородных поездов синхронизируют на пересадочной станции Линёво. Это позволит людям быстрее и удобнее добираться до районного центра и Новосибирска. Кроме того, рассматривается запуск мультимодального маршрута в Кочковском районе. Там автобусное сообщение из райцентра хотят увязать с расписанием электричек на станции Каргат, чтобы обеспечить комфортные пересадки на поезда в направлении Новосибирска и других городов.

В министерстве подчеркнули, что окончательное решение о запуске маршрутов примут с учётом мнения местных жителей. Сейчас в области уже действуют девять подобных мультимодальных направлений, и пассажиры активно ими пользуются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске до конца июня сузили проезжую часть на улице Семьи Шамшиных.