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общество

В Новосибирской области запустят новые мультимодальные маршруты с пересадкой на электричку

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Новосибирской области в 2026 году планируют запустить новые мультимодальные маршруты, которые свяжут пригородные электрички и автобусы. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, проект призван повысить транспортную доступность для жителей отдалённых районов.

Сейчас специалисты прорабатывают направления в Искитимском районе, где движение автобусов и пригородных поездов синхронизируют на пересадочной станции Линёво. Это позволит людям быстрее и удобнее добираться до районного центра и Новосибирска. Кроме того, рассматривается запуск мультимодального маршрута в Кочковском районе. Там автобусное сообщение из райцентра хотят увязать с расписанием электричек на станции Каргат, чтобы обеспечить комфортные пересадки на поезда в направлении Новосибирска и других городов.

В министерстве подчеркнули, что окончательное решение о запуске маршрутов примут с учётом мнения местных жителей. Сейчас в области уже действуют девять подобных мультимодальных направлений, и пассажиры активно ими пользуются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске до конца июня сузили проезжую часть на улице Семьи Шамшиных.

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Кристина Уколова
Журналист

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