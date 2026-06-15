В Толмачёво 15 июня массово задерживаются рейсы в Сочи и Санкт-Петербург

В новосибирском аэропорту Толмачёво 15 июня зафиксированы серьёзные задержки рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, самые длительные ожидания выпали на долю пассажиров, вылетающих в Сочи. Самолёты FV 6642 и SU 6642 должны были отправиться из Новосибирска в 06:45, но их вылет перенесли на 00:00 следующего дня.

Значительные задержки коснулись и петербургского направления. Рейсы FV 6542 и SU 6542, запланированные на 07:10, теперь рассчитывают отправить только в 17:45. Вылет рейса DP 312 в Сочи сдвинулся с 09:30 на 11:30.

Сложности возникли и с прибывающими бортами. Рейс FV 6641 из Сочи должен был приземлиться в 05:30, но ожидается только в 22:28. Самолёт 5N 571 из Санкт-Петербурга прибудет в 07:35 вместо 07:05. Рейс DP 6525 из Москвы задерживается до 09:40 вместо 07:35, а рейс DP 311 из Сочи прилетит в 10:40 вместо 08:40.

Ранее сообщалось, что собака задержала два самолёта в аэропорту Новосибирска, выбежав на полосу.