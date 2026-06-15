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общество

За неделю из Новосибирской области выдворили 30 нелегальных мигрантов

Фото: Сиб.фм
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За минувшую неделю из Новосибирской области за пределы Российской Федерации выдворили 30 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом 15 июня на оперативном совещании у губернатора сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

Руководитель регионального главка полиции доложил, что с 6 по 12 июня правоохранители провели восемь рейдов, проверив различные предприятия и торговые центры. В результате было выявлено 182 нарушения, касающихся пребывания мигрантов в стране и их трудоустройства. Вынесены решения о выдворении 37 нарушителей, из них 30 уже покинули Россию. По данным МВД, за эту же неделю на территорию Новосибирской области въехали 9 007 иностранных граждан, а 6 998 мигрантов пересекли госграницу в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что организатор схемы с липовыми патентами для мигрантов получил реальный срок в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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