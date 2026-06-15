За неделю из Новосибирской области выдворили 30 нелегальных мигрантов

За минувшую неделю из Новосибирской области за пределы Российской Федерации выдворили 30 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом 15 июня на оперативном совещании у губернатора сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

Руководитель регионального главка полиции доложил, что с 6 по 12 июня правоохранители провели восемь рейдов, проверив различные предприятия и торговые центры. В результате было выявлено 182 нарушения, касающихся пребывания мигрантов в стране и их трудоустройства. Вынесены решения о выдворении 37 нарушителей, из них 30 уже покинули Россию. По данным МВД, за эту же неделю на территорию Новосибирской области въехали 9 007 иностранных граждан, а 6 998 мигрантов пересекли госграницу в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что организатор схемы с липовыми патентами для мигрантов получил реальный срок в Новосибирске.